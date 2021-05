Subito rilasciato l’aggiornamento iOS 14.5.1 e stop ad iOS 14.4.2 (Di martedì 4 maggio 2021) Arriva una svolta importante direttamente dal mondo Apple oggi 4 maggio, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte è in distribuzione l’aggiornamento iOS 14.5.1. In tanti stanno cercando ancora oggi di capire alcuni aspetti più specifici di iOS 14.5, come del resto vi abbiamo riportato di recente con altri articoli, ma evidentemente Apple sta già guardando avanti. Cerchiamo di capire quali siano i segnali arrivati in queste ore, in modo da muoverci sempre in piena consapevolezza con il download. Cosa sappiamo sull’aggiornamento iOS 14.5.1 il 4 maggio Provando a fare il punto della situazione questo martedì, emerge che Apple ha smesso di consentire il downgrade di iOS 14.4.2, la versione precedentemente disponibile di iOS 14, che aveva visto la luce lo scorso 26 marzo. Nessuna anomalia, in quanto la mela morsicata è solita ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Arriva una svolta importante direttamente dal mondo Apple oggi 4 maggio, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte è in distribuzioneiOS 14.5.1. In tanti stanno cercando ancora oggi di capire alcuni aspetti più specifici di iOS 14.5, come del resto vi abbiamo riportato di recente con altri articoli, ma evidentemente Apple sta già guardando avanti. Cerchiamo di capire quali siano i segnali arrivati in queste ore, in modo da muoverci sempre in piena consapevolezza con il download. Cosa sappiamo suliOS 14.5.1 il 4 maggio Provando a fare il punto della situazione questo martedì, emerge che Apple ha smesso di consentire il downgrade di iOS 14.4.2, la versione precedentemente disponibile di iOS 14, che aveva visto la luce lo scorso 26 marzo. Nessuna anomalia, in quanto la mela morsicata è solita ...

thenikossk : RT @nasoliscio: allora occhi a me, quando hanno rilasciato alle due durante il super bowl il trailer di tfatws la marvel ce l’ha droppato s… - nasoliscio : allora occhi a me, quando hanno rilasciato alle due durante il super bowl il trailer di tfatws la marvel ce l’ha dr… - FDegradi : @tempoweb Ottimo , ma che per venire al nord ci sia bisogno di un passaporto rilasciato dalla Lombardia.Direi che si può cominciare subito. - Beautif77413855 : Per me non hanno ancora rilasciato loca perché temevano che diventasse subito disco di platino e si sono cacati sot… - la_helka : @Alexi_Lilian @seidigieffe @ChuckieeTheDoll Mio papa', terminale tumore polmonare, utilizzava per fare suffimigi ne… -