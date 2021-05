Striscia la notizia, ecco chi sarà il nuovo conduttore: è un comico (RUMOR) (Di martedì 4 maggio 2021) Il programma satirico di Antonio Ricci, Striscia la notizia, si appresta ad acquistare nuovi personaggi a bordo. In sostituzione di Gerry Scotti e Michelle Hunziker, attualmente alla guida della trasmissione, presto arriveranno altri due nuovi volti. L’indiscrezione che sta circolando in queste ore in merito al nuovo conduttore è ricaduta su un comico napoletano. Lui è Alessandro Siani, ma al momento non si conosce chi possa essere la persona più adatta ad accompagnarlo. Questa notizia, almeno per il momento, non è ufficiale, tuttavia, ci sono altissime probabilità che il tutto possa concretizzarsi. Vediamo nel dettaglio quello che è emerso. Alessandro Siani a Striscia la notizia Da poco è trapelata un’informazione molto interessante che riguarda ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 maggio 2021) Il programma satirico di Antonio Ricci,la, si appresta ad acquistare nuovi personaggi a bordo. In sostituzione di Gerry Scotti e Michelle Hunziker, attualmente alla guida della trasmissione, presto arriveranno altri due nuovi volti. L’indiscrezione che sta circolando in queste ore in merito alè ricaduta su unnapoletano. Lui è Alessandro Siani, ma al momento non si conosce chi possa essere la persona più adatta ad accompagnarlo. Questa, almeno per il momento, non è ufficiale, tuttavia, ci sono altissime probabilità che il tutto possa concretizzarsi. Vediamo nel dettaglio quello che è emerso. Alessandro Siani alaDa poco è trapelata un’informazione molto interessante che riguarda ...

Gazzetta_it : #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” - zazoomblog : Striscia la notizia pronti per accogliere un nuovo volto: i dettagli - #Striscia #notizia #pronti #accogliere - simonavitelli60 : RT @silvio_garofalo: Il giornalismo investigativo di #Report riesce a coniugare l'autorevolezza di 'Striscia la Notizia' con la credibilità… - bastadramaa_ : Tutto quello che sta succedendo in Italia in queste settimane mi fa rabbrividire. Dal siparietto a striscia la noti… - AgainFranco : @SelenePaduano13 @matteosalvinimi Da l inviato di Striscia la notizia -