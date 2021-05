Serie C | il Tribunale dichiara il fallimento della Sambenedettese Ma la squadra disputerà i playoff

(Di martedì 4 maggio 2021) La regular season inC si è conclusa, i club adesso si preparano in vista die playout: si preannuncia grande spettacolo con tante squadre in corsa per raggiungere l’obiettivo. Nel frattempo ildi Ascoli Piceno hato ilCalcio, ladisputa il Girone BC. E’ stato concesso l’esercizio provvisorio per permettere alladi San Benedetto del Tronto di disputare i, il primo impegno sarà domenica sul campo del Matelica. Ilha nominato curatori fallimentari i commercialisti Franco Zazzetta, Massimiliano Pulcini e l’avvocato Francesco Voltattorni. Il ...

Commenta per primo A due giorni dal termine della stagione regolare e in vista della disputa dei play - off di Serie C, il Tribunale di Ascoli ha decretato il fallimento della Sambenedettese, consentendo tuttavia l'esercizio provvisorio, per poter continuare a scendere regolarmente in campo. Sono stati nominati curatori fallimentari i commercialisti Franco Zazzetta, Massimiliano Pulcini e l'avvocato Francesco Voltattorni. Ascoli - Il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato il fallimento della Sambenedettese Calcio (girone B della serie C). Concesso l'esercizio provvisorio per permettere alla squadra di San Benedetto del Tronto di disputare i playoff, il primo impegno sarà domenica sul campo del Matelica.