Rodrigo Palacio | l’inesauribile

(Di martedì 4 maggio 2021) Alla mezz’oragioca con le misure della sgangherata difesa della Fiorentina. I centrali sono tutti fuori posizione e lui si infila nello spazio tra Ambrabat e Venuti; il passaggio ritarda, però, e, con un movimento da lucertola, deve scivolare un po’ a destra, fa ancora un paio di passi all’indietro col corpo inarcato in avanti, sperando che il passaggio gli arrivi prima che gli avversari si accorgano della sua esistenza o che lo mettano in fuorigioco. La palla infine arriva, precisa, lui la lascia scorrere per un attimo, poi la calcia con un piatto così sgraziato che lo fa cascare per terra. È il primo gol della sua partita, quello dell’uno a uno, ne segnerà altri due, il secondo con un colpo di testa in avvitamento; il terzo dopo un altro taglio alle spalle della difesa. Ha realizzato la sua prima tripletta in carriera, a 39 anni, il ...