Papillon | il remake è senza Steve McQueen | ma è un inferno nient' affatto male

(Di martedì 4 maggio 2021)Rai4 ore 21.20 Con Charlie Hunnam, Ramik, Eve Hewson. Regia di Michael Noer. Produzione USA 2017. Durata: 2 ore e 13 minutiLA TRAMA. Henri Charriere dettoè un abile scassinatore nella Parigi degli anni 30. Viene arrestato, condannato, rinchiuso nella terribile prigione della Guyana francese. Un posto da dove è impossibile scappare. Ma lui scappa dopo vari tentativi andati a vuoto. Tornerà in Francia, diverrà famoso e ci scriverà su un best seller.PERCHE' VEDERLO. D'accordo, non è certo all'altezza del film che ricavarono nel 1973 dal best seller con unoMc Queen allora al vertice della fama. Tuttavia comenon è tra i più malvagi. Michael Noer il robusto spettacolo lo fa confezionare. L'dei vivi come fu chiamato la Guyana è ...