Oppioidi negli Usa In West Virginia parte un processo storico

(Di martedì 4 maggio 2021) Inè cominciato una tre fra i principali distributori disoggetti a prescrizione; si tratta di un procedimento che farà scuola. La contea di Cabell e il suo capoluogo, Huntington, hanno accusato la McKesson Corporation, l’AmerisourceBergen e la Cardinal Health per aver creato un problema di salute pubblica non riuscendo a monitorare, deviare e segnalare gli ordini sospetti ai sensi del Controlled Substances Act. NELLA DENUNCIA si afferma che le aziende tra il 2006 e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

jacopogiliberto : @stefaniaconti (il tema oppioidi è un problema soprattutto negli usa dove sono oppioidi gli antidolorifici più comuni, come il fentanyl). - AgSciWriter : @annak65649009 @francescatotolo Ma ha letto? Si parlava di morfina. Negli Stati Uniti (vedasi crisi degli oppioidi… -

