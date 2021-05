Monza-Lecce, Corini: “C’è rammarico. Finché la matematica non ci condanna..” (Di martedì 4 maggio 2021) Parola ad Eugenio Corini.Serie B, 36a giornata: l’Empoli fa poker, è Serie A. Il Monza ferma il Lecce. Risultati e classificaL'ex playmaker del Palermo - attualmente alla guida tecnica della formazione salentina - è intervenuto in mixed zone a margine della debacle contro il Monza di Cristian Brocchi. In particolare, Eugenio Corini si è soffermato sul rammarico per aver perso, così, la seconda posizione in classifica che avrebbe - a due giornate dalla fine del campionato cadetto - potuto portare il Lecce in Serie A evitando il ginepraio dei play off. Di seguito, le sue dichiarazioni.“C'è grande rammarico, la squadra ha fatto la prestazione. Nel primo tempo c'è stato equilibrio, rotto dalla grande punizione di Barberis. Nel secondo tempo abbiamo spinto, ... Leggi su mediagol (Di martedì 4 maggio 2021) Parola ad Eugenio.Serie B, 36a giornata: l’Empoli fa poker, è Serie A. Ilferma il. Risultati e classificaL'ex playmaker del Palermo - attualmente alla guida tecnica della formazione salentina - è intervenuto in mixed zone a margine della debacle contro ildi Cristian Brocchi. In particolare, Eugeniosi è soffermato sulper aver perso, così, la seconda posizione in classifica che avrebbe - a due giornate dalla fine del campionato cadetto - potuto portare ilin Serie A evitando il ginepraio dei play off. Di seguito, le sue dichiarazioni.“C'è grande, la squadra ha fatto la prestazione. Nel primo tempo c'è stato equilibrio, rotto dalla grande punizione di Barberis. Nel secondo tempo abbiamo spinto, ...

