Masters 1000 Madrid 2021 | programma | orari e ordine di gioco di mercoledì 5 maggio con Sinner

Leggi su sportface

(Di martedì 4 maggio 2021) Il, glie l’didella giornata didel torneodi. Tra i vari incontri spicca quello dell’azzurro Jannik, che scenderà in campo allo Stadium 3 contro l’australiano Alexei Popyrin dopo altri due match del singolo maschile. Sul Manolo Santana, invece, apriranno le danze Daniil Medvede e Alejandro Davidovich Fokina, a seguire sarà la volta di Rafael Nadal contro Alcaraz e Stefanos Tsitsipas contro Benoit Paire. MANOLO SANTANA STADIUM Dalle 11:00 – Davidovich Fokina vs Medvedev Non prima delle 15:00 – Nadal vs Alcaraz Non prima delle 20:00 – Paire vs Tsitsipas ARANTXA SANCHEZ STADIUM Dopo le 11:00 – Nishikori vs Zverev A seguire – ...