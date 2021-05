Masters 1000 Madrid 2021: Berrettini domina il derby azzurro, Fognini sconfitto in due set (Di martedì 4 maggio 2021) Matteo Berrettini vince in due set 6-3 6-4 il derby italiano contro Fabio Fognini valevole per il secondo turno torneo Masters 1000 di Madrid 2021 e stacca il pass per il terzo turno, dove incontrerà il vincente della sfida tra lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e l’argentino Federico Delbonis. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il tennista romano si rende protagonista di un ottimo avvio di partita poiché, dopo aver tenuto il primo turno di servizio a zero, centra immediatamente il break alla seconda occasione valida. Fabio, dal suo canto, fa molta fatica a trovare una reazione riuscendo a vincere un solo punto in risposta nei primi game e concedendo al rivale un’altra palla break nel quarto gioco. Le difficoltà del ligure sono evidenti, ma nel momento ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Matteovince in due set 6-3 6-4 ilitaliano contro Fabiovalevole per il secondo turno torneodie stacca il pass per il terzo turno, dove incontrerà il vincente della sfida tra lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e l’argentino Federico Delbonis. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il tennista romano si rende protagonista di un ottimo avvio di partita poiché, dopo aver tenuto il primo turno di servizio a zero, centra immediatamente il break alla seconda occasione valida. Fabio, dal suo canto, fa molta fatica a trovare una reazione riuscendo a vincere un solo punto in risposta nei primi game e concedendo al rivale un’altra palla break nel quarto gioco. Le difficoltà del ligure sono evidenti, ma nel momento ...

WeAreTennisITA : Jannik #Sinner avanti al Masters 1000 di #Madrid dopo il ritiro di Guido Pella: 6-2, 4-4 in favore dell'italiano fi… - flamminiog : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MADRID, MATTEO BERRETTINI AL TERZO TURNO SI AGGIUDICA IL DERBY ITALIANO CONTRO FOGNINI 6-3, 6-4… - MariaV75811 : RT @WeAreTennisITA: Matteo #Berrettini si aggiudica il derby azzurro al Masters 1000 di #Madrid: battuto in due set Fabio #Fognini con il r… - VanillaSkippy : RT @WeAreTennisITA: Matteo #Berrettini si aggiudica il derby azzurro al Masters 1000 di #Madrid: battuto in due set Fabio #Fognini con il r… - Luca44720436 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MADRID, MATTEO BERRETTINI AL TERZO TURNO SI AGGIUDICA IL DERBY ITALIANO CONTRO FOGNINI 6-3, 6-4… -