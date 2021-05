L’Isola dei Famosi 2021 spinge sull’amore: Francesca Lodo e Matteo Diamante innamorati? (Di martedì 4 maggio 2021) Uno dei grandi classici de L’Isola dei Famosi è la nascita di flirt, corteggiamenti o vere e proprie love story. Fino a qualche puntata fa, questa dinamica era tutta sulle spalle del giovane yotuber Awed che in tutta franchezza ha sempre ricevuto due di picche. Ora, però, ci sono nuovi naufraghi e sembra che la “carne fresca” abbia risvegliato nuovi appetiti sulla spiaggia di Cayo Cochinos. Nel corso della puntata del 3 maggio de L’Isola dei Famosi 2021, grazie ad alcuni filmati riassuntivi, Ilary Blasi ci ha raccontato che ben due coppie potrebbero essere all’orizzonte.. La prima coppia – piuttosto insolita – è quella composta da Awed e dalla new entry Emanuela Tittocchia. Fra i due ci sono molti anni di differenza ma sembra che entrambi si stuzzichino a vicenda e tutto sommato non accennano in alcun ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 4 maggio 2021) Uno dei grandi classici dedeiè la nascita di flirt, corteggiamenti o vere e proprie love story. Fino a qualche puntata fa, questa dinamica era tutta sulle spalle del giovane yotuber Awed che in tutta franchezza ha sempre ricevuto due di picche. Ora, però, ci sono nuovi naufraghi e sembra che la “carne fresca” abbia risvegliato nuovi appetiti sulla spiaggia di Cayo Cochinos. Nel corso della puntata del 3 maggio dedei, grazie ad alcuni filmati riassuntivi, Ilary Blasi ci ha raccontato che ben due coppie potrebbero essere all’orizzonte.. La prima coppia – piuttosto insolita – è quella composta da Awed e dalla new entry Emanuela Tittocchia. Fra i due ci sono molti anni di differenza ma sembra che entrambi si stuzzichino a vicenda e tutto sommato non accennano in alcun ...

