Hamsik contro la Superlega: “Bisogna fare come De Laurentiis” (Di martedì 4 maggio 2021) Interviene anche Marek Hamsik sulla Superlega e dice: “Bisogna fare come De Laurentiis“. Il nuovo format di calcio è nato e morto in 48 ore, ma fortemente voluto da Florentino Perez Andrea Agnelli che vorrebbero recuperarlo. L’ex capitano del Napoli ora al Goteborg non ha dubbi e vota contro il progetto del nuovo calcio, voluto dai top club europei. Un progetto che avrebbe incluso per diritto divino 15 società senza alcuna qualificazione giocata sul campo, mentre altre 5 sarebbe state invitate a gentile concessione degli organizzatori. Hamsik si schiera nettamente contro la Superlega e ad Aftonbladet dice: “Il business è una parta importante del calcio, ma lo sport deve venire prima di tutto“. Campione in campo e fuori ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 maggio 2021) Interviene anche Mareksullae dice: “De“. Il nuovo format di calcio è nato e morto in 48 ore, ma fortemente voluto da Florentino Perez Andrea Agnelli che vorrebbero recuperarlo. L’ex capitano del Napoli ora al Goteborg non ha dubbi e votail progetto del nuovo calcio, voluto dai top club europei. Un progetto che avrebbe incluso per diritto divino 15 società senza alcuna qualificazione giocata sul campo, mentre altre 5 sarebbe state invitate a gentile concessione degli organizzatori.si schiera nettamentelae ad Aftonbladet dice: “Il business è una parta importante del calcio, ma lo sport deve venire prima di tutto“. Campione in campo e fuori ...

