GTA 6 sarà annunciato dopo l’uscita di GTA 5 next-gen | secondo un insider – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 4 maggio 2021)un, GTA 6soltantodella versione-gen di GTA 5, e almeno un anno prima rispetto al lancio..l’ViewerAnon, GTA 6soltantola pubblicazione della versione-gen di GTA 5. Si tratta dello stessoche vuole GTA 6 in uscita a fine 2023.lui Rockstar Games seguirà lo stesso schema di Red Dead Redemption 2 e presenterà il nuovo GTA circa un anno prima del lancio, quindi nel tardo 2022 (sempre che il COVID non costringa a un cambio di programma). Re: Questions I’ve been getting, they’re … Notizie giochiOneRead ...

Multiplayerit : GTA 6 sarà annunciato dopo l'uscita di GTA 5 next-gen, secondo un insider - Asgard_Hydra : GTA 6 sarà annunciato dopo l'uscita di GTA 5 next-gen, secondo un insider - - DirkWenten : RT @TONYB_GTA5: ??DROP?? ??LO STAFF DI GTA 5 GLITCH & SCAMBI ANNUNCIA CHE:?? ??STASERA?? ??ALLE ORE: 9:00 PM ITALIANE?? ??CI SARÀ UN DROP DI D… - cesar99175747 : RT @TONYB_GTA5: ??DROP?? ??LO STAFF DI GTA 5 GLITCH & SCAMBI ANNUNCIA CHE:?? ??STASERA?? ??ALLE ORE: 9:00 PM ITALIANE?? ??CI SARÀ UN DROP DI D… - cr_tusi : RT @TONYB_GTA5: ??DROP?? ??LO STAFF DI GTA 5 GLITCH & SCAMBI ANNUNCIA CHE:?? ??STASERA?? ??ALLE ORE: 9:00 PM ITALIANE?? ??CI SARÀ UN DROP DI D… -

Ultime Notizie dalla rete : GTA sarà

Ad ogni modo, che6 sia in cantiere è quasi un dato di fatto: solo pochi giorni fa sono emerse ... Visto e considerato anche che Take - Twopresente all'E3 2021 , i fan possono in ogni caso ......" 13 maggio Remnant From the Ashes (PC) " 13 maggio L'arrivo di Dragon Quest Builders 2fin ... dopo il rientranteV . Steep sembrerebbe invece rappresentare l'inizio di una collaborazione con ...