Gragnano | lite tra ragazzi per futili motivi | 15enne finisce in ospedale

Una lite tra ragazzini sfocia nel sangue a Gragnano. Un 15enne è stato accoltellato all'addome nel pomeriggio di ieri nel quartiere Rosario, non lontano dalla caserma dei carabinieri. In base alle prime ricostruzioni si tratterebbe di una spedizione punitiva dopo un litigio avvenuto in precedenza per banali motivi. Il ragazzo è figlio di un noto imprenditore nel settore delle scuole guida tra i comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano.