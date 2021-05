Gemma Galgani e Nicola scintille tra i due ex al trono over | “La verità fa male” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno avuto una forte discussione. Il litigio è stato davvero inaspettato perchè tra loro la sintonia e l’affinità seppur di tipo amicale nell’ultimo periodo era alle stelle. Improvvisamente sembra che non si capiscano più, ma il pubblico si è schierato in maniera preponderante dalla parte di Nicola. Ecco cosa è accaduto. trono over, Nicola sbatte la verità in faccia a Gemma e lei si infuria Gemma Galgani, star indiscussa di Uomini e Donne non rinuncia all’amore ed insegue imperterrita il suo sogno, quello di incontrare prima o poi l’uomo della sua vita. Nonostante abbia vissuto una forte delusione solo pochi ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne,Vivarelli hanno avuto una forte discussione. Il litigio è stato davvero inaspettato perchè tra loro la sintonia e l’affinità seppur di tipo amicale nell’ultimo periodo era alle stelle. Improvvisamente sembra che non si capiscano più, ma il pubblico si è schierato in maniera preponderante dalla parte di. Ecco cosa è accaduto.sbatte lain faccia ae lei si infuria, star indiscussa di Uomini e Donne non rinuncia all’amore ed insegue imperterrita il suo sogno, quello di incontrare prima o poi l’uomo della sua vita. Nonostante abbia vissuto una forte delusione solo pochi ...

LuciaaCarrano : #amici20 ma le clip tagliate le ha fatte gemma Galgani o pamela prati? Chiedo per una amica - infoitcultura : Giorgio Manetti attacca Gemma Galgani ma lei risponde a tono: “E’ lui che deve dire grazie a me” - MondoTV241 : Gemma Galgani addio a Uomini e Donne? Giorgio Manetti: 'A Maria fa comodo averla nel programma.' #GemmaGalgani… - bubinoblog : GEMMA GALGANI? 'VIVE ESCLUSIVAMENTE PER UOMINI E DONNE. RESTERÀ LÌ FINO A 100 ANNI' - infoitcultura : Uomini e donne, Gemma Galgani 'vive solo per quello'. L'ex Manetti la umilia: 'Fino a 100 anni' -