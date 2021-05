Fedez sul cavallo di Viale Mazzini in “Non è la Rai” | l’opera dello street artist Harry Greb

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 maggio 2021) Il “caso” è sempre più trasversale. Come riportato dal Corriere della Sera, lo(già noto per le opere dedicate a Ennio Morricone, Alberto Sordi o Gigi Proietti), ha raffiguratoche cavalca ildi, che si trova in via Podgora a Roma (a 2 passi dalla sede Rai), è intitolata “Non è la Rai” e riporta l’attenzione sui contenuti del discorso del rapper milanese durante il Concerto del Primo Maggio: “Riforma dei lavoratorispettacolo“, “Censura tv pubblica“, “Ddl Zan“, “Stop Omofobia” alcune delle frasi con cui è segnato ilRai. Nike leopardate, microfono Supreme e fascia arcobaleno: neanche a dirlo, l’immagine ...