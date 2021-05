Dl sostegni: Iv, 'fondo da 40 mln a maestri sci' (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Bene che il Governo abbia recepito il mio emendamento in favore dei maestri di sci, con il risultato di uno stanziamento di 40 milioni in favore della categoria”. Così il senatore di Italia Viva Mauro Marino, commentando un emendamento a sua prima firma approvato al Decreto sostegni. “La norma originaria del decreto, pur citando la categoria dei maestri di sci tra i beneficiari del "fondo montagna", non fissava una cifra precisa a loro spettante. Con l'emendamento approvato si sana questo vulnus nei confronti di una categoria duramente colpita dalle norme di contenimento”, conclude Marino. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Bene che il Governo abbia recepito il mio emendamento in favore deidi sci, con il risultato di uno stanziamento di 40 milioni in favore della categoria”. Così il senatore di Italia Viva Mauro Marino, commentando un emendamento a sua prima firma approvato al Decreto. “La norma originaria del decreto, pur citando la categoria deidi sci tra i beneficiari del "montagna", non fissava una cifra precisa a loro spettante. Con l'emendamento approvato si sana questo vulnus nei confronti di una categoria duramente colpita dalle norme di contenimento”, conclude Marino.

