Covid | è improbabile raggiungere l’immunità di gregge | ora lo dicono anche gli esperti

(Di martedì 4 maggio 2021) Ora che più di un terzo degli Stati Uniti è completamente vaccinato contro il-19, paradossalmente si moltiplicano le voci accademiche che escludono si possa a breve arrivare a quello che l’anno scorso, quando si era molto in là dalla meta, sembrava un orizzonte lontano, ma da conquistare assolutamente:didiè ancora «un miraggio» Un paradosso che trae motivo dal fatto che allora non sapevamo nemmeno quando un vaccino sarebbe stato disponibile, ma eravamo convinti che presto o tardi ci avrebbe regalato la «soglia» magica deldi(quella quota di persone vaccinate che stronca la circolazione dei virus, proteggendo di fattochi non si vaccina). Adesso che il vaccino c’è, proprio nei ...

