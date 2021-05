Blizz Primatist - Sette record per il siluro elettrico (Di martedì 4 maggio 2021) La monoposto progettata, realizzata e pilotata dall'imprenditore torinese Gianmaria Aghem ha battuto i record mondiali della Categoria VIII Classe 1 fino a 500 gg (effettivi 499) e Classe 2 da 500 a 1.000 kg. Era dal 2008 che non venivano registrati primati sulla pista di Nardò. Questi sono i risultati, ottenuti venerdì 30 aprile e sabato 1 maggio, registrati dai cronometristi della Ficr (Federazione Italiana Cronometristi), alla presenza dei commissari della Federazione Internazionale dell'Automobile e di Aci Sport e in attesa di essere omologati dalla stessa Fia: Categoria VIII Classe 1 fino a 500 kg (effettivi 499 kg) - 10 miglia in 04:34.913 alla velocità media di 210,743 km/h- 100 km in 26:07.160 alla velocità media di 229,714 km/h- 100 miglia in 41:45.806 alla velocità media di 231,208 km/h- In 1 ora percorsi 225,197 km Aggiungendo le zavorre, nella Categoria ... Leggi su quattroruote (Di martedì 4 maggio 2021) La monoposto progettata, realizzata e pilotata dall'imprenditore torinese Gianmaria Aghem ha battuto imondiali della Categoria VIII Classe 1 fino a 500 gg (effettivi 499) e Classe 2 da 500 a 1.000 kg. Era dal 2008 che non venivano registrati primati sulla pista di Nardò. Questi sono i risultati, ottenuti venerdì 30 aprile e sabato 1 maggio, registrati dai cronometristi della Ficr (Federazione Italiana Cronometristi), alla presenza dei commissari della Federazione Internazionale dell'Automobile e di Aci Sport e in attesa di essere omologati dalla stessa Fia: Categoria VIII Classe 1 fino a 500 kg (effettivi 499 kg) - 10 miglia in 04:34.913 alla velocità media di 210,743 km/h- 100 km in 26:07.160 alla velocità media di 229,714 km/h- 100 miglia in 41:45.806 alla velocità media di 231,208 km/h- In 1 ora percorsi 225,197 km Aggiungendo le zavorre, nella Categoria ...

