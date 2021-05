Bill e Melinda Gates divorziano e chiedono privacy

repubblica : ?? Bill e Melinda Gates divorziano: annunciata sui social la fine del matrimonio dopo 27 anni - Agenzia_Ansa : Bill e Melinda Gates annunciano a fine del loro matrimonio #ANSA - ilpost : Bill Gates e Melinda Gates hanno annunciato che divorzieranno - ilmagoditwit : RT @ImolaOggi: ??Bill e Melinda Gates annunciano la fine del matrimonio - marcuspascal1 : RT @Corriere: Il patrimonio di Bill Gates, secondo la stima di Forbes , è pari a 133 miliardi di dollari; quello di Melinda ammonta a 70 mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Melinda

Foto InstagramGates e il divorzio da: il documentario rivelatore Non si sa da quando la coppia sia effettivamente separata. Nel documentario Inside's Brain: DecodingGates , ...Ventisette anni: tanto è durato il matrimonio traGates eFrench. Ora, però, i due hanno annunciato di non credere più di 'poter crescere insieme come coppia' e, così, divorziano.Bill e Melinda Gates divorziano dopo 27 anni di matrimonio. Ma continueranno a portare a vanti insieme la loro Fondazione ...Il divorzio tra Bill Gates e la moglie Melinda, annunciato meno di 24 ore fa, non fermerà la loro comune azione filantropica. “Continueranno a lavorare insieme per definire e approvare le strategie de ...