Accetta il prelievo per curare la figlia Daniela malata oncologica | Ci speravo | fa bene a entrambe

(Di martedì 4 maggio 2021) "Cosa direi a mia madre? Non ci sono parole. Le direi grazie per una scelta che, sono convinta, faa tutte e due". La voce diMolinari trasmette serenità dopo giorni angoscianti a ...

... perché so che mia madre mi ha visto" dice ora all'ANSA Daniela, che attende dal Tribunale soltanto la conferma formale dell'avvenutodi sangue. "Ci speravo, io non l'ho giudicata perché ...La donna, che aveva abbandonato la figlia alla nascita, aveva rifiutato. In seguito agli appelli e all'aiuto del personale del Tribunale dei Minori di Milano, si è convinta. Ora si può procedere con ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...«Cosa direi a mia madre? Non ci sono parole. Le direi grazie per una scelta che, sono convinta, fa bene a tutte e due». La voce di Daniela Molinari trasmette serenità ...