The Last of Us Parte II in un documento trapelato in rete che svela cosa pensa Xbox del gioco di Naughty Dog

Le aziende fanno continuamente "recensioni" interne dei prodotti dei loro concorrenti ma raramente riusciamo a leggerle. Tuttavia, la causa in corso tra Apple ed Epic Games sta svelando molti segreti del settore, come una recensione di Microsoft di The Last of Us: Part II. Questa è stata scritta da un paio di membri dello staff Xbox Portfolio Team ed è presentata in modo simile alle recensioni che si leggono sui vari siti e riviste. In generale, i dipendenti hanno apprezzato molto il gioco, descrivendolo come il tipo di esperienza che gli sviluppatori di giochi basati sulla narrativa "dovrebbero aspirare a realizzare con il dialogo, la presentazione e la recitazione vocale dei personaggi".

