Studio Arera su dispositivi di ricarica auto: costi variabili per slow e fast (Di lunedì 3 maggio 2021) Dalle wallbox casalinghe alle colonnine stradali, dalla ricarica slow e Quick a quelle fast e Ultra-fast. Arera, l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nello Studio 'Mercato e caratteristiche dei dispositivi di ricarica per veicoli elettrici', ha analizzato 225 modelli di dispositivi di ricarica per le auto elettriche con potenze dai 2 kW ai 350 kW, prodotti da 24 aziende. I prezzi spaziano dai 700 euro dei dispositivi ideati per le famiglie agli oltre 80mila per le ricariche ultra-veloci ad uso degli operatori professionali di ricarica, con un prezzo unitario per ogni kW installato che va da 36 a 580 euro, in relazione alla velocità ...

