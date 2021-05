Serie C, il regolamento dei playoff: il Palermo vuole sognare un posto in Serie B (Di lunedì 3 maggio 2021) tps titleregolamento PLAY OFF/tps titleIl Palermo ha conquistato un posto per i playoff di Serie C.I rosanero al termine della stagione regolare si sono piazz ati al settimo posto e adesso nel primo turno degli spareggi dovranno affrontare in casa il Teramo. La sfida si disputerà in gara secca con gli uomini di Filippi che avranno a disposizione un doppio risultato, infatti anche in caso di parità passerebbero il turno. In vista dell'inizio dei playoff, è opportuno ripassare le regole legate agli accoppiamenti. Leggi su mediagol (Di lunedì 3 maggio 2021) tps titlePLAY OFF/tps titleIlha conquistato unper idiC.I rosanero al termine della stagione regolare si sono piazz ati al settimoe adesso nel primo turno degli spareggi dovranno affrontare in casa il Teramo. La sfida si disputerà in gara secca con gli uomini di Filippi che avranno a disposizione un doppio risultato, infatti anche in caso di parità passerebbero il turno. In vista dell'inizio dei, è opportuno ripassare le regole legate agli accoppiamenti.

EnzaToro53 : @murogranata Visto in diretta prima ancora che ne parlasse Marino. Scena imbarazzante! L'arbitro , accerchiato da c… - DavideLicari4 : @ItalianoFronte Il regolamento #Rai che avrà certamente una serie di clausole e cavilli di vario genere, ha piename… - poli_flo : in ogni nostra partita scopriamo sempre aspetti nuovi del regolamento del calcio. Adesso scopriamo che un giocatore… - RealMarco94 : @Zorochan_1 @p__antonio Però la Bundesliga ha un regolamento leggermente favorevole, in serie A abbiamo slot extra… - g_play84 : @AzzoJacopo ?? mollali. tanto oramai appartiene al passato, soprattutto dopo le recenti modifiche al regolamento della serie A -