Scudetto Inter: Zanetti, vittoria nata due anni fa con Conte (Di lunedì 3 maggio 2021) "Questa vittoria nasce due anni fa. Quando Antonio Conte e il suo staff per la prima volta attraversano il cancello di Appiano Gentile, la nostra casa di tutti i giorni. Portano una cultura del lavoro ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) "Questanasce duefa. Quando Antonioe il suo staff per la prima volta attraversano il cancello di Appiano Gentile, la nostra casa di tutti i giorni. Portano una cultura del lavoro ...

diegogodin : Complimenti all’Inter, ai miei vecchi compagni e soprattutto ai suoi tifosi per questo Scudetto ???????? - GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - Inter : ?? | I M SCUDETTO Questo è il 19°. Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: #IMScudetto! #IMInter #ForzaInter ??? - ilfumett0 : RT @SSLazioeSports: Complimenti all'@Inter per lo scudetto. Un grande cammino che si chiude con la giusta ricompensa ?? ?????? - noemis210 : RT @drammatico: Non me ne frega un cazzo se l’Inter ha vinto lo scudetto, non vi autorizza a fare gli animali in piazza VOI NON DOVETE FAR… -