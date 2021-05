Sabatini: «Spalletti è un genio calcistico, il migliore che De Laurentiis possa trovare» (Di lunedì 3 maggio 2021) Walter Sabatini a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. L’ex direttore della Roma ha ovviamente parlato di Spalletti con cui ha lavorato in giallorosso. Napoli? Non credo abbia perso punti per le discussioni fra ADL e Gattuso, queste situazioni non incidono nello spogliatoio, anzi, potrebbero essere da stimolo. Il problema è che quando una squadra è costruenda e l’allenatore cerca di incidere con gli schemi inizialmente non subito recepiti, è normale avere alti e bassi. Gli azzurri sono una rosa competitiva, fortissima. Spalletti uomo giusto per il Napoli? Potrebbe essere determinante questa scelta. Luciano è un genio calcistico, un uomo carismatico, ed è l’allenatore migliore che possa trovare De Laurentiis. L’apporto del nuovo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 maggio 2021) Waltera “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. L’ex direttore della Roma ha ovviamente parlato dicon cui ha lavorato in giallorosso. Napoli? Non credo abbia perso punti per le discussioni fra ADL e Gattuso, queste situazioni non incidono nello spogliatoio, anzi, potrebbero essere da stimolo. Il problema è che quando una squadra è costruenda e l’allenatore cerca di incidere con gli schemi inizialmente non subito recepiti, è normale avere alti e bassi. Gli azzurri sono una rosa competitiva, fortissima.uomo giusto per il Napoli? Potrebbe essere determinante questa scelta. Luciano è un, un uomo carismatico, ed è l’allenatorecheDe. L’apporto del nuovo ...

napolista : Sabatini: «Spalletti è un genio calcistico, il migliore che De Laurentiis possa trovare» A Radio Crc: «fu il primo… - Emilsasso : RT @Leonfalche: Tanto è inutile farvi notare le cazzate in malafede dal 2013 al 2018. Per voi il problema resterà lo stemma,Pallotta,Spalle… - MondoNapoli : Sabatini: 'Spalletti al Napoli? E' un genio del calcio, il suo gioco il migliore in Italia' -… - sanchez_strada : RT @buccinoalex: De vrij preso da Sabatini,Hakimi, barella e lukaku voluti da Conte,perisic e brozovic preso da mirabelli,handanovic preso… - ElBarto88713883 : RT @buccinoalex: De vrij preso da Sabatini,Hakimi, barella e lukaku voluti da Conte,perisic e brozovic preso da mirabelli,handanovic preso… -