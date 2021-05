Reggina-Ascoli in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) Reggina-Ascoli sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la trentaseiesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa hanno ancora la possibilità di conquistare un posto nei playoff, ma per farlo hanno bisogno di un successo; i marchigiani, dal canto loro, vanno a caccia di preziosi punti in ottica salvezza. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:00 di martedì 4 maggio; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la trentaseiesima giornata di. I padroni di casa hanno ancora la possibilità di conquistare un posto nei playoff, ma per farlo hanno bisogno di un successo; i marchigiani, dal canto loro, vanno a caccia di preziosi punti in ottica salvezza. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:00 di martedì 4 maggio; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

TUTTOB1 : Corriere Adriatico: 'Ascoli, Dionisi e Avlonitis ci saranno con la Reggina' - notiziasportiva : Sfida tra due squadre in lotta per obiettivi diversi - citynowit : Vigilia di attesa non solo per il confronto con l'Ascoli, ma anche per l'esito dei tamponi - framiriello : @GiGiglio99 L'Ascoli ha vinto con l'empoli, contro di noi passeggiano facile, Ascoli 3-1 Reggina - tuttoreggina : #RegginaAscoli, qui amaranto: Montalto di nuovo a disposizione, Bellomo e Folorunsho in campo? #serieB… -