(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “So che questo post farà arrabbiare qualcuno, ma la libertà val bene qualche insulto. Ho letto e sentito contributi utili ed interessanti. Sono state dette però anche tante assurdità: di “vergini” e poeti però in questi tre anni a Roma (e credo anche in quelli prima che diventassi parlamentare) in Rai ne ho visti davvero pochi… né tra la politica, né tantomeno tra i saggi commentatori. Si può discutere su mille ipotesi di revisione di governance della Rai, di bloccare le nomine politiche, di rendere indipendente la TV di stato ecc. Sono argomenti importanti e determinanti, ma che restano inutili se non si affronta il vero nodo strutturale. Laper la RAI è prima di tutto industriale e manageriale. Il Servizio pubblico deve rimanere pubblico, ma deve soprattutto riformarsi anche operativamente, aprendo ad una gestione con logiche ...

TV7Benevento : Rai: Buffagni, 'ingessata e non flessibile, sfida è manageriale'... -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Buffagni

Metro

... fino a qualche mese fa, avrebbero indicato proprio. Ma l'interessato, almeno ieri, ... Il coordinatore nazionale di FI Antonio Tajani, ospite di "Oggi è un altro giorno'' suUno, parla di ......"Draghi sa che dobbiamo riaprire e lo farà in anticipo" LE REPLICHE DI DAVIDE CASALEGGIO E... ndr) ha parlato, pronta la replica in tv di Davide Casaleggio : a "Mezz'ora in più" su3 ...Lo scrive su Facebook il deputato M5S, Stefano Buffagni. “Ad oggi – per l’esponente pentastellato – la Rai sconta una costante sfida dove parte zoppa per via delle logiche pubblicistiche dell’azienda ...Il grillino Buffagni: "La strada migliore è andare da soli". Centrodestra, Tajani apre il ballottaggio per il candidato sindaco: "Lupi o Albertini" ...