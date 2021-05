Polito in campo per Povia e Pio e Amedeo: «La libertà di parola vale per tutti, non solo per Fedez» (Di lunedì 3 maggio 2021) Fedez può diventare il nuovo Grillo? Esordisce così, ex abrupto, Antonio Polito, nell’editoriale sul Corriere della Sera. Il caso Fedez e della polemica tutta a sinistra tra la Rai e i vertici da lei stessa nominati in quota giallorossa continuano ad animare le pagine dei quotidiani. Fedez come Grillo? Che Dio ce ne scampi e liberi. Polito dà la sua risposta , affrontando il tema da un’angolatura particolare. Ormai la politica ha abdicato allo spettacolo. Per cui:”E perché no?. Siamo il Paese-guida della democrazia dell’intrattenimento, quello che per primo ha appaltato la politica allo spettacolo”. Prospettiva deprimente ma realistica: “Se è già successo, può succedere di nuovo”. Fa pensare il ragionamento. “Qualcuno ha fatto notare che Fedez vanta su Instagram un numero di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 maggio 2021)può diventare il nuovo Grillo? Esordisce così, ex abrupto, Antonio, nell’editoriale sul Corriere della Sera. Il casoe della polemica tutta a sinistra tra la Rai e i vertici da lei stessa nominati in quota giallorossa continuano ad animare le pagine dei quotidiani.come Grillo? Che Dio ce ne scampi e liberi.dà la sua risposta , affrontando il tema da un’angolatura particolare. Ormai la politica ha abdicato allo spettacolo. Per cui:”E perché no?. Siamo il Paese-guida della democrazia dell’intrattenimento, quello che per primo ha appaltato la politica allo spettacolo”. Prospettiva deprimente ma realistica: “Se è già successo, può succedere di nuovo”. Fa pensare il ragionamento. “Qualcuno ha fatto notare chevanta su Instagram un numero di ...

