Nazionale, oggi i vaccini in vista di Euro 2020 ma solo ai calciatori (Di lunedì 3 maggio 2021) oggi la Nazionale di Roberto Mancini si sottoporrà al vaccino anti-Covid in vista di Euro 2020 Gli Europei si avvicinano e oggi il gruppo della Nazionale italiana, con i preconvocati per l’Europeo, svolgerà i vaccini. I giocatori, 35 in tutto, sono divisi in due gruppi: il primo svolgerà il vaccino allo Spallanzani di Roma e il secondo all’Humanitas di Milano. Si tratta della prima dose: verrà utilizzato Pfizer e tra 3 settimane ci sarà il richiamo. Nella lista non c’è Nicolò Zaniolo, ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio. Il giocatore giallorosso dice dunque addio ad ogni possibilità di essere convocato per Euro 2020. Il vaccino, al momento, sarà solo per i ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021)ladi Roberto Mancini si sottoporrà al vaccino anti-Covid indiGlipei si avvicinano eil gruppo dellaitaliana, con i preconvocati per l’peo, svolgerà i. I giocatori, 35 in tutto, sono divisi in due gruppi: il primo svolgerà il vaccino allo Spallanzani di Roma e il secondo all’Humanitas di Milano. Si tratta della prima dose: verrà utilizzato Pfizer e tra 3 settimane ci sarà il richiamo. Nella lista non c’è Nicolò Zaniolo, ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio. Il giocatore giallorosso dice dunque addio ad ogni possibilità di essere convocato per. Il vaccino, al momento, saràper i ...

GiuseppeConteIT : Ma chi ha deciso di assumersi responsabilità politiche di fronte alla propria comunità nazionale oggi non può limit… - Palazzo_Chigi : #PNRR, il Governo ha trasmesso oggi al Parlamento il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Qui la docu… - dariofrance : Oltre 6 miliardi per la #Cultura nel #Pnrr che oggi il Presidente #Draghi presenta in Parlamento. Sarà proprio la… - lagrazia68 : RT @FpCgilNazionale: ?? Smart Working nella Pa dopo il decreto proroghe e rinnovo dei contratti ??? Ne ha parlato oggi @sorrentinoser ai mic… - gilnar76 : Nazionale, oggi i vaccini per ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -