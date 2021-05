«Mostrare il tuo corpo e mostrare la tua pelle non dovrebbe toglierti alcun rispetto» dice la diva posando in modo sexy e sensuale (Di lunedì 3 maggio 2021) Billie Eilish è quasi irriconoscibile sulla cover dell’edizione britannica di Vogue. Sfoggia una versione di sé completamente nuova, sexy e femminile. Una trasformazione importante, dagli abiti larghi in stile streetwear e i capelli colorati alla lingerie in latex e il biondo platino, da vera diva della musica. Tra i fan ci si chiede il perché di un cambiamento così radicale, soprattutto perché la cantante ha sempre rinnegato quel tipo di femminilità. Ma è proprio da una volontà di usare la propria immagine a piacimento che nasce questa scelta, come ha raccontato lei stessa nell’intervista. Lo stile di Billie Eilish guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 3 maggio 2021) Billie Eilish è quasi irriconoscibile sulla cover dell’edizione britannica di Vogue. Sfoggia una versione di sé completamente nuova,e femminile. Una trasformazione importante, dagli abiti larghi in stile streetwear e i capelli colorati alla lingerie in latex e il biondo platino, da veradella musica. Tra i fan ci si chiede il perché di un cambiamento così radicale, soprattutto perché la cantante ha sempre rinnegato quel tipo di femminilità. Ma è proprio da una volontà di usare la propria immagine a piacimento che nasce questa scelta, come ha raccontato lei stessa nell’intervista. Lo stile di Billie Eilish guarda le foto ...

