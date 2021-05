Minaccia e picchia i genitori per denaro: arrestato 35enne sannita (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – I carabinieri di Montesarchio hanno arrestato nella serata di ieri un 35enne del posto, celibe, disoccupato e gravato da precedenti di polizia, resosi responsabile del reato di tentata estorsione. L’attività è scaturita da una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa da parte di una donna, la quale richiedeva l’intervento dei militari in quanto asseriva che lei e il marito erano stati Minacciati e picchiati dal figlio. Giunti sul posto, i carabinieri hanno accertato che, poco prima, i genitori erano stati raggiunti dal figlio che aveva avanzato l’ennesima richiesta di denaro Minacciandoli di morte nel caso avesse ottenuto risposta negativa. Al rifiuto dei genitori, lo stesso andava in escandescenza e iniziava a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – I carabinieri di Montesarchio hannonella serata di ieri undel posto, celibe, disoccupato e gravato da precedenti di polizia, resosi responsabile del reato di tentata estorsione. L’attività è scaturita da una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa da parte di una donna, la quale richiedeva l’intervento dei militari in quanto asseriva che lei e il marito erano statiti eti dal figlio. Giunti sul posto, i carabinieri hanno accertato che, poco prima, ierano stati raggiunti dal figlio che aveva avanzato l’ennesima richiesta dindoli di morte nel caso avesse ottenuto risposta negativa. Al rifiuto dei, lo stesso andava in escandescenza e iniziava a ...

anteprima24 : ** Minaccia e picchia i genitori per denaro: arrestato 35enne sannita ** - crignomais : @chi_lo_saa @GiuliaSalemi93 Ma ti pare una minaccia? è chiaramente ironico. Ho detto che farebbe un thread mica che… - GreDelGhingaro : @drag_on_air C’è già la legge se uno ti picchia o ti minaccia. Leggiti il CP - PattySelma3 : Chi ti ama ti protegge. Non ti minaccia. Non ti offende. Non ti aggredisce. Non ti picchia. Non ti uccide. Non sia… - vivere_sardegna : Arbus, picchia e minaccia un uomo: 57enne denunciato dai carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Minaccia picchia Oltraggia e picchia un'agente di polizia, arrestata Una donna è stata arrestata ieri sera per i reati di violenza, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale e denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. Domani sarà processata per direttissima. L'episodio è avvenuto vicino a un bar di piazza Cavour, a Vercelli, ...

In treno a Pisa per vendicarsi, ma sbaglia persona e picchia un estraneo L'uomo, un 25enne del Burkina Faso , regolarmente residente a Capannori, è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. Per lui è stato emesso il foglio di via ...

Minaccia e picchia i genitori per denaro: arrestato 35enne sannita anteprima24.it Armato di spranga per vendicarsi, ma sbaglia persona e picchia un estraneo Un cittadino del Burkina Faso voleva rivalersi su due tunisini che lo avevano derubato a Pisa ma ha aggredito una persona che non c'entrava niente ...

In treno a Pisa per vendicarsi, ma sbaglia persona e picchia un estraneo Pisa, 2 maggio 2021 - Armato di spranga prende il treno da Capannori, dove risiede, per andare a Pisa a vendicarsi di due tunisini che qui qualche giorno prima lo avevano derubato, ma sbaglia persona ...

Una donna è stata arrestata ieri sera per i reati di violenza, resistenza,e lesioni a pubblico ufficiale e denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. Domani sarà processata per direttissima. L'episodio è avvenuto vicino a un bar di piazza Cavour, a Vercelli, ...L'uomo, un 25enne del Burkina Faso , regolarmente residente a Capannori, è stato denunciato peraggravata e porto di oggetti atti ad offendere. Per lui è stato emesso il foglio di via ...Un cittadino del Burkina Faso voleva rivalersi su due tunisini che lo avevano derubato a Pisa ma ha aggredito una persona che non c'entrava niente ...Pisa, 2 maggio 2021 - Armato di spranga prende il treno da Capannori, dove risiede, per andare a Pisa a vendicarsi di due tunisini che qui qualche giorno prima lo avevano derubato, ma sbaglia persona ...