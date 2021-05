Maxi sequestro armi Bari, padrone casa: 'Locale In uso a gip' (Di lunedì 3 maggio 2021) commenta Secondo il proprietario della villa di Andria dove la Squadra mobile di Bari giovedì scorso ha trovato un arsenale, la dependance sotto la quale erano nascoste le armi 'era nella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 maggio 2021) commenta Secondo il proprietario della villa di Andria dove la Squadra mobile digiovedì scorso ha trovato un arsenale, la dependance sotto la quale erano nascoste le'era nella ...

_Carabinieri_ : Maxi sequestro di 4477 tonnellate di concentrato di pomodoro realizzato con l'utilizzo di pomodoro estero (extra-UE… - GDF : #GDF #Padova: maxi sequestro di 7 milioni di mascherine e saturimetri non conformi agli standard di sicurezza.… - fanpage : Ultim'ora Sequestrati oltre 4mila tonnellate di prodotti finiti e semilavorati. - enzoro53 : RT @MediasetTgcom24: Maxi sequestro armi Bari, padrone casa: 'Locale In uso a gip' #bari - robreg1 : RT @MediasetTgcom24: Maxi sequestro armi Bari, padrone casa: 'Locale In uso a gip' #bari -