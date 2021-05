Mark Selby vince il Mondiale di Snooker 2021. Murphy si arrende. Quarto titolo e montepremi da urlo (Di martedì 4 maggio 2021) Mark Selby ha vinto il Mondiale di Snooker 2021. L’inglese ha sconfitto il connazionale Shaun Murphy per 18-15 nell’avvincente finale andata in scena al Crucible Theatre di Sheffield (Gran Bretagna). Un derby vibrante per questo atto conclusivo che ha scaldato il cuore di tutti gli appassionati di biliardo e di un’intera Nazione, vista l’enorme popolarità di cui gode questa disciplina nel Regno Unito (evento trasmesso sulla BBC, in un Paese oggi a riposo per la Festa dei Lavoratori, che a quelle latitudini ricorre ogni primo lunedì del mese di maggio). Il ribattezzato “The Jester from Leicester”, il “Giullare di Leicester”, ha conquistato il titolo iridato per la quarta volta in carriera dopo i trionfi del 2014, 2016, 2017. Il 37enne, numero 4 del ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021)ha vinto ildi. L’inglese ha sconfitto il connazionale Shaunper 18-15 nell’avnte finale andata in scena al Crucible Theatre di Sheffield (Gran Bretagna). Un derby vibrante per questo atto conclusivo che ha scaldato il cuore di tutti gli appassionati di biliardo e di un’intera Nazione, vista l’enorme popolarità di cui gode questa disciplina nel Regno Unito (evento trasmesso sulla BBC, in un Paese oggi a riposo per la Festa dei Lavoratori, che a quelle latitudini ricorre ogni primo lunedì del mese di maggio). Il ribattezzato “The Jester from Leicester”, il “Giullare di Leicester”, ha conquistato iliridato per la quarta volta in carriera dopo i trionfi del 2014, 2016, 2017. Il 37enne, numero 4 del ...

Dinbsky : RT @GiacomoMoccetti: ?? Mark Selby campione del mondo di snooker per la quarta volta! Sconfitto in finale 18-15 Shaun Murphy. https://t.c… - Frankie8bcn : Mark Selby giocatore straordinario, dalla quasi rimonta da ragazzetto appena arrivato nella prima finale del 2007 a… - CapitanoRhett : RT @ItalySnooker: Mark Selby ha vinto il suo quarto titolo mondiale! ???????? Che bello snooker in questa finale! #eurosportsnooker #Snookerw… - RefBuss_00 : La storia è sempre la stessa: su questa lunghezza per batterlo ci vuole un’impresa. In tutti gli altri casi vince M… - thefakeyurivevo : @GianniVEVO2022 Si gode sig. Vevo, lunga vita al distruttore di questo sport Mark Selby -

Ultime Notizie dalla rete : Mark Selby Mondiale Snooker, Day 13: nella prima semifinale brilla Wilson SELBY - BINGHAM 4 - 4 Il magico setup a un tavolo del Crucible ha ospitato la prima sessione delle due semifinali, con Mark Selby e Stuart Bingham ad incrociare le stecche per primi negli otto frame di un match da vincere a diciassette. Ma l'argomento del giorno è stato quello relativo alle condizioni di gioco, ...

Snooker, Mondiale 2021: clamoroso al Crucible, fuori O'Sullivan Al pomeriggio conclusione di Wilson - Hawkins e prima sessione della sfida tra Mark Selby e Mark Allen. In serata si conclude il match tra Higgins e Williams ed inizia quello che vede opposti Shaun ...

