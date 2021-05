Fedez vs Greta: per difendere i diritti preferisco il secondo modello (Di lunedì 3 maggio 2021) Quando ieri è scoppiato il caso Fedez-Rai, e ho cominciato a vedere i post di giubilo per l’intervento del rapper, la condivisione della sua indignazione, la celebrazione – anche – della sua famiglia mi sono chiesta perché invece la tempestosa denuncia del cantante mi lasciasse indifferente. Anzi, direi inquieta. Che la richiesta di “censura” da parte della Rai fosse inopportuna, che la Rai sia una struttura politicizzata invece che una produttrice indipendente di contenuti di qualità è noto da sempre, anche se è stato sicuramente positivo che i conflitti di interesse venissero ulteriormente stanati. Ma, appunto, non conta nulla da chi, come in molti hanno scritto? Chi è, dunque, Fedez? Chi è, ai miei occhi, intendo, per come lo percepisco attraverso i messaggi e i comportamenti che mette in atto e pubblicizza? Sicuramente, una persona che agisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Quando ieri è scoppiato il caso-Rai, e ho cominciato a vedere i post di giubilo per l’intervento del rapper, la condivisione della sua indignazione, la celebrazione – anche – della sua famiglia mi sono chiesta perché invece la tempestosa denuncia del cantante mi lasciasse indifferente. Anzi, direi inquieta. Che la richiesta di “censura” da parte della Rai fosse inopportuna, che la Rai sia una struttura politicizzata invece che una produttrice indipendente di contenuti di qualità è noto da sempre, anche se è stato sicuramente positivo che i conflitti di interesse venissero ulteriormente stanati. Ma, appunto, non conta nulla da chi, come in molti hanno scritto? Chi è, dunque,? Chi è, ai miei occhi, intendo, per come lo percepisco attraverso i messaggi e i comportamenti che mette in atto e pubblicizza? Sicuramente, una persona che agisce ...

italiansatoshi : @AlfioKrancic @etventadv #Fedez è la nuova #Greta - Ale79Friul : RT @PaginaVox: Partiamo dalle basi: #Fedez fa parte del Sistema, come #Greta, #Gassman e tutta la pletora di servi del politicamente corret… - k14d1u5 : RT @JeAVRIL93: se una persona si batte per cause giuste e ha rilevanza mediatica diventa automaticamente un burattino pagato per star lì, s… - IeeeMatteo : #casofedez Fedez come Greta? Il Corriere lo usa per premere su Draghi affinché tolga la RAI ai partiti. Per darla a… - VitaInnamorato : @lmastrogiovanni @Fedez Pochi anni fa C era un mondo che prendeva per il culo Greta Da striscia la notizia a liber… -