Ddl Zan, il punto non è Fedez: c'è gente per cui quelli come me andrebbero messi nei forni (Di lunedì 3 maggio 2021) di Margherita Cavallaro So che una delle brucianti domande che continuate a farvi è perché non ho ancora scritto nulla sul ddl Zan. Il fatto è che ho cominciato questo blog tante volte e ogni volta che cominciavo qualcosa di nuovo succedeva. Avevo deciso prima di porre un limite e scrivere sulla Mussolini, poi ci si è messo Povia e pensavo che finalmente quello sarebbe stato l'argomento definitivo. Non essendo però questa la mia occupazione principale, la vita si è messa di traverso e prima che potessi finire, Boom! Primo Maggio. Una cosa troppo succosa per non parlarne, questa volta davvero. Il fatto che ho trovato interessante è che la conversazione è molto presto deviata su Fedez, la Rai, la censura, la telefonata, etc. Parliamo chiaro: tutto questo è terribile e vergognoso, antidemocratico, mi ricorda la censura fascista. Quello di cui adesso però si sta ...

