Col suono di poi (Di lunedì 3 maggio 2021) Un successo che aveva avuto addirittura dell’irreale. Una registrazione privata dà testimonianza delle ‘urla inumane’ che seguirono il finale della Settima sinfonia…”. Un concerto d’altri tempi, è proprio il caso di dire dopo tutti questi mesi di pandemia, stagioni sospese e sale chiuse. Ora per fortuna si può ricominciare, sia pure con il pubblico a ranghi ridotti e con i calendari da riorganizzare. E forse noi spettatori, distanziati e con le nostre mascherine, rientreremo nelle sale e nei teatri con qualche circospezione. Non sarà tutto come prima, per il momento. Anche nella migliore occasione, anche a vederle mezze piene, le platee in fondo saranno mezze vuote. Ma si ricomincia, e torneranno le emozioni, anche se non accompagnate da “urla inumane”. Nella stagione dell’astinenza, poche righe di un libro di Charles Barber, Carlos Kleiber. Vita e lettere, pubblicato di recente dal ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 maggio 2021) Un successo che aveva avuto addirittura dell’irreale. Una registrazione privata dà testimonianza delle ‘urla inumane’ che seguirono il finale della Settima sinfonia…”. Un concerto d’altri tempi, è proprio il caso di dire dopo tutti questi mesi di pandemia, stagioni sospese e sale chiuse. Ora per fortuna si può ricominciare, sia pure con il pubblico a ranghi ridotti e con i calendari da riorganizzare. E forse noi spettatori, distanziati e con le nostre mascherine, rientreremo nelle sale e nei teatri con qualche circospezione. Non sarà tutto come prima, per il momento. Anche nella migliore occasione, anche a vederle mezze piene, le platee in fondo saranno mezze vuote. Ma si ricomincia, e torneranno le emozioni, anche se non accompagnate da “urla inumane”. Nella stagione dell’astinenza, poche righe di un libro di Charles Barber, Carlos Kleiber. Vita e lettere, pubblicato di recente dal ...

mimi85358593 : RT @i_pittore: #perchèNon vieni qui, vicino a me. Stendi la tua mano sul mio petto Poggia il tuo viso sul mio collo Ascolta il suono di ram… - re_altamarea : RT @i_pittore: #perchèNon vieni qui, vicino a me. Stendi la tua mano sul mio petto Poggia il tuo viso sul mio collo Ascolta il suono di ram… - shmtpwk : @obviouslyerica HAHHAHAAHHA IO CHE LA SUONO COL FLAUTO ALL'ESAME DI TERZA MEDIA - radiozena1 : Ecco il podcast col nuovo mixtape di RUDIES ALL AROUND, selezionato e mixato dal DJ ALESSIO MAMMOLITI. Un'ora di mu… - Mamo_lita : RT @i_pittore: #perchèNon vieni qui, vicino a me. Stendi la tua mano sul mio petto Poggia il tuo viso sul mio collo Ascolta il suono di ram… -

Ultime Notizie dalla rete : Col suono Devore Fidelity i diffusori fuori dal coro Durante quella esperienza arrivò alla conclusione che molte elettroniche che inizialmente stupivano per un suono accattivante o per dati di targa stupefacenti, col tempo divenivano stancanti all'...

Nicoló, Duccio e il senso delle cose: le fonti di Follonica e la loro leggenda La rovina desta un certo fascino nell'uomo: materiale attraverso cui il passato ci giunge, grazie a essa il nostro legame col tempo si palesa. Il suono dell'acqua che un tempo qui scorreva riempì il ...

Il folksinger che col suo echoplex ha creato un suono mai esistito prima Linkiesta.it Col suono di poi Evviva, torna la musica dal vivo. Un libro e il ricordo di un geniale direttore per capire quanto ci è mancata l’emozione dei concerti ...

Via col vento Vi siete mai fermati a guardare il vento? Direte adesso: come è mai possibile vedere il vento? Provateci! Se avete la fortuna di abitare come me in Sardegna, fermatevi lungo una delle tante strade (..

Durante quella esperienza arrivò alla conclusione che molte elettroniche che inizialmente stupivano per unaccattivante o per dati di targa stupefacenti,tempo divenivano stancanti all'...La rovina desta un certo fascino nell'uomo: materiale attraverso cui il passato ci giunge, grazie a essa il nostro legametempo si palesa. Ildell'acqua che un tempo qui scorreva riempì il ...Evviva, torna la musica dal vivo. Un libro e il ricordo di un geniale direttore per capire quanto ci è mancata l’emozione dei concerti ...Vi siete mai fermati a guardare il vento? Direte adesso: come è mai possibile vedere il vento? Provateci! Se avete la fortuna di abitare come me in Sardegna, fermatevi lungo una delle tante strade (..