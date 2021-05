Calcio | Serie A 2021 | Vojvoda regala i tre punti al Torino Il Parma retrocesso aritmeticamente in B

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ilbatte 1-0 ilnel posticipo della 34ma giornata diA e condanna i ducali alla B. I granata conquistano un successo preziosissimo e si portano a 34in classifica, allungando a +3 sul Benevento attualmente terzultimo. Are la vittoria alla squadra di Davide Nicola ci ha pensato Mergimcon un gol a metà del secondo tempo. I granata costruiscono la prima occasione al 14? con un cross perfetto di Ansaldi, Belotti ci prova di prima intenzione ma colpisce in pieno Sepe. Dieci minuti più tardi è lo stesso Ansaldi a provarci sulla respinta dei difensori, il suo tiro si infrange sulla traversa. La squadra di Nicola gestisce il match ma non riesce a rendersi ancora pericolosa e il primo tempo si chiude senza particolari sussulti. La ripresa inizia così ...

TORINO - Il Parma perde 1 - 0 in casa del Torino e retrocede matematicamente: decide Vojvoda al 63'. Gli uomini di Nicola , invece, salgono a quota 34 e tengono vivo l'obiettivo della ...Il Toro condanna il Parma e saluta le sabbie mobili della zona retrocessione, agganciando lo Spezia a 34 punti a +3 sul Benevento terzultimo. Mentre il Parma da questa sera è matematicamente inB. Al Grande Torino decide il gol di Vojvoda, i granata ci mettono cuore e personalità che mancano agli emiliani. Pochissimi sussulti nel primo tempo, con un colpo di testa pericoloso per parte (...Mancava solo l’aritmetica per sancire la retrocessione del Parma in serie B. E’ arrivata questa sera a Torino, dopo l’1-0 finale che è la fotografia di una stagione intera. Primo tempo interessante, r ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – I padroni di casa in avvio di ripresa partono con il piede premuto sull’acceleratore e al 9' costruiscono una doppia occasione. Prima un colpo di testa di Sanab ...