Bologna, donna fatta a pezzi e gettata in un cassonetto, il fidanzato si è impiccato (Di lunedì 3 maggio 2021) Omicidio Bologna donna trovata in un cassonetto. Sono due i cadaveri ritrovati dalle forze dell'ordine. Uno si trovava in un cassonetto in via Togliatti. L'altro in un appartamento in viale Roma. I due erano fidanzati. Gli inquirenti stanno indagando e attendono i risultati delle analisi sui cadaveri per confermare che effettivamente si sia trattato di un omicidio suicidio. Omicidio Bologna donna trovata in un cassonetto Alcune persone hanno segnalato tracce di sangue su un cassonetto. In mezzo alla spazzatura c'era il corpo di una donna fatto a pezzi, probabilmente con un'ascia o una grossa mannaia. Si trattava di Emma Pezemo, una ragazza del Camerun di 31 anni. Lei studiava a Bologna per diventare

