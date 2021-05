Battlefield 6 potrebbe non includere la battle royale al lancio (Di lunedì 3 maggio 2021) battlefield 6 è una delle uscite più attese del 2021 e le voci indicano che una battle royale sarebbe in sviluppo. Sfortunatamente, ora sembra che i fan di battlefield dovranno aspettare più a lungo del previsto per la modalità. Il leaker di battlefield Tom Henderson ha recentemente condiviso una serie di informazioni su Twitter, oltre che sul suo canale YouTube, e ha svelato alcune informazioni particolarmente interessanti sulla battle royale di battlefield 6. Il dettaglio chiave è che è probabile che la modalità di battlefield 6 sarà lanciata in modo simile a Call of Duty: Warzone. Più specificamente, sarà separata dal gioco, avrà il suo nome e alla ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 3 maggio 2021)6 è una delle uscite più attese del 2021 e le voci indicano che unasarebbe in sviluppo. Sfortunatamente, ora sembra che i fan didovranno aspettare più a lungo del previsto per la modalità. Il leaker diTom Henderson ha recentemente condiviso una serie di informazioni su Twitter, oltre che sul suo canale YouTube, e ha svelato alcune informazioni particolarmente interessanti sulladi6. Il dettaglio chiave è che è probabile che la modalità di6 sarà lanciata in modo simile a Call of Duty: Warzone. Più specificamente, sarà separata dal gioco, avrà il suo nome e alla ...

