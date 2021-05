Bari, protesta dei ristoratori contro la zona arancione: bloccata la statale 100 (Di lunedì 3 maggio 2021) Questa volta a protestare contro le decisioni del Governo ci sono i negozianti di Bari protesta ristoratori contrari alle misure per la pandemia. Infatti la Puglia resterà per almeno un’altra settimana in zona arancione. Il Ministero della Salute in base al monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e alle indicazioni della Cabina di Regia per l’emergenza Covid ha preso questa decisione. Da oggi, 3 maggio la Puglia non tornerà zona gialla. Sfuma quindi la speranza dei ristoratori che contavano sulle riaperture. Ed emerge la rabbia contro le misure troppo stringenti che non permettono al settore della ristorazione di lavorare. Bari protesta ristoratori: ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Questa volta arele decisioni del Governo ci sono i negozianti dicontrari alle misure per la pandemia. Infatti la Puglia resterà per almeno un’altra settimana in. Il Ministero della Salute in base al monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e alle indicazioni della Cabina di Regia per l’emergenza Covid ha preso questa decisione. Da oggi, 3 maggio la Puglia non torneràgialla. Sfuma quindi la speranza deiche contavano sulle riaperture. Ed emerge la rabbiale misure troppo stringenti che non permettono al settore della ristorazione di lavorare.: ...

Telebari : Puglia in zona arancione, ristoratori in protesta sulla Statale 100: traffico bloccato alle porte di Bari - #Bari… - Borderline_24 : Bari, prolungamento zona arancione: #Ristoratori bloccano la statale 100 per #Protesta - rep_bari : Bari, ristoratori bloccano la statale: protesta per la zona arancione [aggiornamento delle 10:41] - TeleAppula : Protesta ristoratori a Bari, bloccata la - corriereveneto : #Rovigo pressing sul sindaco Gaffeo per fargli ritirare le dimissioni -