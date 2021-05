sportface2016 : #Atletica, un cast internazionale per il Meeting di Castiglione della Pescaia -

Nelle prossime settimane sarà svelato ilcompleto dell'evento, a cura dell'Castiglionese, e in particolare un ricco programma nel mezzofondo.A completare ilnumerosi cantanti piacentini: Mattia Denti, Valentino Salvini, Andrea Galli, ... PrecedentePiacenza: brillano Labò e Arisi al Meeting di Modena La tua pubblicità qui Invia ...Contro il campione del mondo. In Germania, a casa sua. Unico decatleta non tedesco invitato al tavolo dei big locali. Il nuovo impegno di Dario Dester è a Francoforte, domenica, ...Svelati i nomi degli atleti e delle atlete che il prossimo 2 Maggio, dovrebbero darsi battaglia per la vittoria della Trieste Half Marathon. Le due gare, maschile e femminile, si preannunciano combatt ...