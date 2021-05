Astrazeneca per gli over 60, la proposta del Commissario Figliuolo (Di lunedì 3 maggio 2021) All’apertura dell’ hub vaccinale al polo notatorio Fin di Ostia, Figliuolo anticipa la possibilità di utilizzo Astrazeneca per gli over 60 Il Commissario all’emergenza sanitaria, il Generale Figliuolo, in occasione dell’apertura del nuovo hub vaccinale di Ostia presso il polo notatorio della Fin, ha anticipato la possibilità che il vaccino Astrazeneca venga esteso alla categoria degli over 60 per permettere di velocizzare la campagna di vaccinazione e arginare la pericolosità del virus. Secondo l’Ema, aggiunge Figliuolo, il vaccino è consigliato per alcune classi di età, ma va bene per tutti. In Gran Bretagna sono state vaccinate circa 21 milioni di persone e gli effetti collaterali sono stati pochissimi in proporzione. Secondo ... Leggi su zon (Di lunedì 3 maggio 2021) All’apertura dell’ hub vaccinale al polo notatorio Fin di Ostia,anticipa la possibilità di utilizzoper gli60 Ilall’emergenza sanitaria, il Generale, in occasione dell’apertura del nuovo hub vaccinale di Ostia presso il polo notatorio della Fin, ha anticipato la possibilità che il vaccinovenga esteso alla categoria degli60 per permettere di velocizzare la campagna di vaccinazione e arginare la pericolosità del virus. Secondo l’Ema, aggiunge, il vaccino è consigliato per alcune classi di età, ma va bene per tutti. In Gran Bretagna sono state vaccinate circa 21 milioni di persone e gli effetti collaterali sono stati pochissimi in proporzione. Secondo ...

