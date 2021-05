Aprire le scuole d’estate? Sì, ma tra 10 anni (Di lunedì 3 maggio 2021) Caro ministro Bianchi, sicuramente Lei conosce scuole con aule e palestre munite di condizionatori per l’aria fresca; con piscine; aree all’aperto che ospitano campetti da calcio/calciotto, di paddle; campi polivalenti; scuole con bar e mense; e poi con ulteriori spazi esterni muniti di mega tendostrutture e tettoie all’avanguardia, per ripararsi dal sole a 42°. Il mio istituto e quelli di diversi colleghi che conosco, su Roma e provincia, non hanno, purtroppo, spazi interni ed esterni che consentano di affrontare la calura estiva in sicurezza per molte ore. PROBLEMI STRUTTURALI E TECNICI Ammesso che magicamente si riescano, in pochi giorni, ad attrezzare aule, palestre e spazi esterni, vediamo se ciò è possibile dal punto di vista organizzativo e logistico. Innanzitutto sfatiamo un luogo comune. Non ci sono 3 mesi di ferie! Come molti continuano a ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 maggio 2021) Caro ministro Bianchi, sicuramente Lei conoscecon aule e palestre munite di condizionatori per l’aria fresca; con piscine; aree all’aperto che ospitano campetti da calcio/calciotto, di paddle; campi polivalenti;con bar e mense; e poi con ulteriori spazi esterni muniti di mega tendostrutture e tettoie all’avanguardia, per ripararsi dal sole a 42°. Il mio istituto e quelli di diversi colleghi che conosco, su Roma e provincia, non hanno, purtroppo, spazi interni ed esterni che consentano di affrontare la calura estiva in sicurezza per molte ore. PROBLEMI STRUTTURALI E TECNICI Ammesso che magicamente si riescano, in pochi giorni, ad attrezzare aule, palestre e spazi esterni, vediamo se ciò è possibile dal punto di vista organizzativo e logistico. Innanzitutto sfatiamo un luogo comune. Non ci sono 3 mesi di ferie! Come molti continuano a ...

fjirstlovx : Mario Draghi quando capirai che se fai aprire le scuole al 70%/100% i pullman sono pieni? Nel mio c’è già gente in piedi cristo - spesultimadeae : @hugmenaliii Dipende, esiste la DAD. Volendo si potrebbe anche andare in DAD ed evitare di prendere i mezzi ma ovv… - bea3bell : @LaStampa Già oggi ci sono stati 30 gradi figuriamoci a luglio. Ci dovevate pensare prima ad aprire le scuole in presenza. Ciao belli! - Taejire : @8ales2 Ovvio che ce l'hanno imposto, non è nostro compito decidere quando e come aprire le scuole. La differenza è… - Da16481735 : RT @chilisummer: Grazie ai ragazzi in Piazza Duomo. I politici ancora oggi ci raccontano che non si possono aprire le scuole perchè c'è il… -