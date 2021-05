Amici 20 | favoritismi nei confronti di Giulia Stabile? La replica di Raffaella Mennoia

Leggi su isaechia

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ad un passo dalla finalissima di20 le polemiche intorno al talent show di Maria De Filippi non si placano. Anzi, le accuse alla redazione dineidisi fanno sempre più insistenti. Nonostante sia da sempre una delle ballerine preferite del pubblico a casa (tanto che dalla prima puntata vince la prova Tim con i voti espressi dagli utenti dei social), nelle ultime settimane c’è chi ha accusato la produzione del programma di aver sempre favoritoa dispetto di altri. In particolar modo le accuse sono state rivolte anche a, storica collaboratrice di Maria De Filippi che – nelle ultime ore – ha condiviso su Instagram il video di un’esibizione della danzatrice andata in onda nell’ultima ...