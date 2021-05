Acquista milioni di euro di merce senza pagare l’Iva, maxi-sequestro ad imprenditore (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Avrebbe Acquistato merce per quasi sette milioni di euro tra il 2017 e il 2018 attestando falsamente la qualifica di esportatore abituale, realizzando così una maxi-evasione all’Iva. E’ l’accusa a carico di un imprenditore di 59 anni, Pasquale Preziuso di Maddaloni (Caserta), cui la Guardia di Finanza ha sequestrato stamani beni e disponibilità finanziarie per 3,5 milioni di euro, ovvero l’importo della presunta evasione; sono stati sequestrati i conti anche della società del 59enne, la Global Tek srl. L’indagine, partita da un controllo dell’Agenzia delle Entrate (Direzione di Caserta), è stata coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha chiesto e ottenuto dal Gip l’emissione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Avrebbetoper quasi setteditra il 2017 e il 2018 attestando falsamente la qualifica di esportatore abituale, realizzando così una-evasione al. E’ l’accusa a carico di undi 59 anni, Pasquale Preziuso di Maddaloni (Caserta), cui la Guardia di Finanza ha sequestrato stamani beni e disponibilità finanziarie per 3,5di, ovvero l’importo della presunta evasione; sono stati sequestrati i conti anche della società del 59enne, la Global Tek srl. L’indagine, partita da un controllo dell’Agenzia delle Entrate (Direzione di Caserta), è stata coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha chiesto e ottenuto dal Gip l’emissione ...

