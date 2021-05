Udinese-Juventus 1-2 | Ronaldo salva la Vecchia Signora

Leggi su zon

(Di domenica 2 maggio 2021) Unaopaca strappa la vittoria al 90?.compatta e ordinata: ci pensaa regalare la speranza Champions Unalenta, prevedibile, riesce a conquistare un’importante vittoria in ottica Champions League. Un finale al cardiopalma, conprotagonista nel ribaltare la fortezza dell’. Il primo tempo incomincia seguendo il copione delle scorse giornate, nessun guizzo tra le linee e pochi tiri in porta. Attaccanti poco coinvolti e palla sempre girata sull’esterno con estremo ritardo. L’passa in vantaggio con Molina, sfruttando la furbizia di De Paul, bravo a battere veloce un calcio di punizione dal limite. Colpevole anche Szczesny, poco reattivo a respingere il tiro. Latiene palla, ma non ...