Tare: «Lotteremo fino alla fine per la Champions»

Poco prima del match con il Genoa, ai microfoni di Dazn ha parlato il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. Ha ribadito la volontà di lottare fino all'ultima partita utile per raggiungere l'obiettivo della Champions League. Ha parlato di una squadra molto motivata a replicare quanto fatto contro il Milan. «Vedo una squadra motivata, c'è voglia di dare continuità a quanto fatto con il Milan. Lotteremo fino alla fine per la Champions League e oggi siamo chiamati a fare un altro buon risultato».

