Serie A, Udinese-Juventus 1-2: CR7 regala punti preziosi i chiave Champions League. La classifica (Di domenica 2 maggio 2021) Termina 1-2 il match della Dacia Arena, contro l'Udinese. La Juventus recupera nel finale grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo.Vittoria pesantissima per la Juventus, la compagine allenata da Andrea Pirlo recupera una sfida che fino 10 minuti dalla fine vedeva l'Udinese in vantaggio per 1-0 nel match in programma alla Dacia Arena, valevole per il posticipo delle 18.00 della trentaquattresima giornata di Serie A. Friulani che vanno in vantaggio con Molina, che al 10' viene imbeccato da un'incontenibile Rodrigo De Paul, ed il vantaggio dell'Udinese è servito. Juventus che stenta abbondantemente nella gara che potrebbe consegnare punti importantissimi in chiave Champions League, e che non riesce a ... Leggi su mediagol (Di domenica 2 maggio 2021) Termina 1-2 il match della Dacia Arena, contro l'. Larecupera nel finale grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo.Vittoria pesantissima per la, la compagine allenata da Andrea Pirlo recupera una sfida che fino 10 minuti dalla fine vedeva l'in vantaggio per 1-0 nel match in programma alla Dacia Arena, valevole per il posticipo delle 18.00 della trentaquattresima giornata diA. Friulani che vanno in vantaggio con Molina, che al 10' viene imbeccato da un'incontenibile Rodrigo De Paul, ed il vantaggio dell'è servito.che stenta abbondantemente nella gara che potrebbe consegnareimportantissimi in, e che non riesce a ...

SkySport : UDINESE-JUVENTUS 1-2 Risultato finale ? ? #Molina (10') ? rig. #Ronaldo (83') ? #Ronaldo (90') ? SERIE A – 34^ gior… - SkySport : Probabili formazioni di Udinese-Juventus ? #UdineseJuve Fischio d'inizio alle 18 LIVE su Sky Sport Serie A… - Gazzetta_it : Gol! Udinese - Juventus 1-2, rete di Cristiano Ronaldo (JUV) - ColorsSounds : RT @sportmediaset: #UdineseJuventus: CR7 ribalta l'Udinese in extremis. Tre punti d'oro per la Champions. #SportMediaset - junews24com : Bonucci: «Si chiude un ciclo, ma la Juve si è sempre rialzata. Come oggi a Udine» - -