Se non ti fanno dire in tv tutto quel che Tourette ti suggerisce, allora è censura (Di domenica 2 maggio 2021) Trenta primo maggio fa, nel 1991, Elio e le storie tese decidono di fare ciò che la platea dal vivo del primo maggio preferisce. Non canzoni, ma predicozzi di bene. Mentre elenca i guai del Paese, a un certo punto Elio incita la folla a cantare con lui «Ti amo, Ciarrapico» (se non vi ricordate chi fosse Ciarrapico, è perché i cattivi che alla folla piace linciare scadono meno velocemente del latte fresco ma più del tonno in scatola). La Rai nel secolo scorso sapeva fare la Rai, e certo non si metteva a telefonare a giovani tribuni della plebe in un'epoca in cui chiunque ha in casa telecamere e l'intenzione di usarle; certo non si metteva a supplicare continenza da gente il cui mestiere è prendere like con l'incontinenza. La Rai nel '91 si limitava a passare la linea a Vincenzo Mollica, sottopalco, dicendogli d'intervistare Ricky Gianco e facendo senza grandi disturbi sparire la ...

