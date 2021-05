Scudetto Inter | arriva il tweet dei complimenti della Juve

GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - Inter : ?? Festeggia con noi lo Scudetto, con i prodotti celebrativi dei CAMPIONI D'ITALIA! Scoprili qui ??… - IdasAnteya : RT @DAZN_IT: L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - Chusyairii : RT @SiaranBolaLive: INTER SCUDETTO #SerieA 2020/2021 Congrats @Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Scudetto Inter

Commenta per primo 1 - 1 tra Sassuolo e Atalanta, a Milano inizia la festa. La città si colora di nerazzurro, l'conquista il 19°con quattro giornate d'anticipo. I tifosi esplodono per festeggiare un tricolore che mancava dal 2009 - 10, l'anno del triplete con Mourinho in panchina. Oggi come ...3282 giorni da primi della classe, è un'impresa storica la nostra, quasi unica nello sport mondiale, grandissimi complimenti all', loè meritato , ora pensiamo a noi. Al di là degli ...Torino, 2 mag. (Adnkronos) - “La rivalità sul campo non deve mai oscurare il valore della sportività: complimenti a Conte, Marotta e a tutto il team ...L'Inter è campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia. Il titolo è stato conquistato grazie al pareggio 1-1 tra Sassuolo e Atalanta. Con la vittoria di ieri per 2-0 a Crotone, la squadra d ...